Bonura vuole ripetersi

La Sangiovannese cerca conferme importanti tra le mura amiche ospitando la vice capolista Seravezza che, come il Marzocco, sta vivendo un momento molto positivo basti vedere la sola sconfitta rimediata nelle ultime otto giornate di campionato. Gli azzurri, dal canto proprio, sono reduci da due pesanti affermazioni con Ghiviborgo e Poggibonsi e l’intento di Nannini e compagni, manco a dirlo, è di proseguire su questa striscia di risultati per cercare di mettere importanti basi per chiudere nella maniera migliore possibile questo 2024. Marco Bonura sa bene l’importanza della partita anche visti i numerosi scontri diretti che propone la giornata odierna: "Quando parliamo del Seravezza sappiamo tutti che non è certo lassù per caso, ha ottimi valori in campo e la reputo una formazione piuttosto completa dalla difesa all’attacco. Per noi sarà un importante prova per andare avanti nella nostra risalita in classifica, il calendario ultimamente non ci ha voluto molto bene ma le risposte, però, sono arrivate e confido in una grande prestazione dei miei anche per questa partita. Peraltro sono punti che valgono doppio; sono in programma diversi scontri diretti e fossimo bravi a uscire con un risultato positivo da questo incontro la classifica sicuramente ne gioverebbe". I problemi per Bonura però non mancano, considerate le assenze certe di due titolari come Sabattini, squalificato, e Nieri che causa uno stiramento ne avrà almeno per un altro paio di settimane. A ciò va aggiunto il lungo degente Gianassi mentre è tornato a disposizione il 2006 Bargellini che, dopo tre turni di stop sempre per infortunio, sarà nuovamente arruolabile ma partirà dalla panchina. In sostituzione di Sabattini pare favorito Pardera e non dovrebbero poi esserci grosse variazioni rispetto all’11 che nelle ultime due partite ha ottenuto il risultato pieno. In ragione di ciò sarà molto probabilmente riproposto lungo l’out mancino il 2007 Arrighi, che assieme a Patata e Romanelli comporrà il trio dei tre under obbligatori da far scendere in campo dal primo minuto.

Così in campo (ore 14.30)

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Pertica, Nannini, Romanelli, Pardera, Arrighi; Bocci, Rotondo.

All. Bonura.

SERAVEZZA (4-2-3-1): Lagomarsini; Mosti, Piccolo, Col, Turini; Greco, Menghi; Stabile, Bellini, Lepri; Benedetti.

All. Brando.

Arbitro: Guiotto di Schio.

Massimo Bagiardi