Bonvecchi, numero uno della leader Chiesanuova. "Sempre ko con la Rata che bello poter esultare»

In queste due stagioni di Eccellenza il Chiesanuova ha raccolto zero contro la Maceratese. Niente, nemmeno un pareggio, solo sconfitte. Forte del primo posto in classifica al giro di boa, dei 5 punti in più e della minor pressione addosso, il Chiesanuova domenica proverà a cambiare questa tradizione negativa. Appuntamento ancora una volta sul sintetico di Villa San Filippo, stavolta con fischio d’inizio alle 14.30. Per la formazione allenata da Mobili sarà il primo di quattro confronti contro formazioni maceratesi, seguiranno Sangiustese e Tolentino in trasferta ed in mezzo la co-capolista Civitanovese in casa (probabilmente l’ultima lontano dal "Sandro Ultimi").

Il presidente Luciano Bonvecchi (nella foto) si gode l’anno migliore da quando è alla guida del club e lancia la sfida all’amico e omologo Crocioni.

Presidente, che bel 2023, voto?

"Almeno 8 e mezzo. Siamo andati oltre ogni aspettativa e forse possibilità, mai avevo pensato di trovarmi così in alto".

Qual è stato il momento top?

"Mai come in questo caso l’ultima vittoria. Il 2-1 in rimonta sul K-Sport Montecchio Gallo per come si era messa la partita, per la forza dell’avversario e perché ci ha regalato il primato".

Domenica c’è la Maceratese ferita dalla sconfitta in Coppa Italia, bisognosa di punti per risalire e rinforzatasi sul mercato.

"E che non abbiamo mai battuto finora in Eccellenza, anzi ci abbiamo sempre perso. All’andata finì 2-0 ma non giocammo male, in quel periodo facevamo prestazioni e non risultati. Sarebbe bello finalmente esultare. Certo, sarà durissima – conclude il presidente Bonvecchi – perché avranno grande spirito di rivalsa e ancora una volta giocheremo fuori".

an. sc.