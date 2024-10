Botta e risposta con la leader. Aurora, ancora un pareggio

Aurora Treia

Porto Sant'Elpidio

AURORA : Tiberi, Regueyra, Kheder (73’ Bontempo), Rozzi, Filacaro, Marini, Candidi, (56’ Micheli), Romagnoli (56’ Romanzetti), Allegretti (70’ Montecchia), Borrelli, Ibii (79’ Di Francesco). All.: Cornacchini.

P.S.ELPIDIO: Pettinari, Vallasciani I (50’ Petrelli), Fermani (60’ Magliulo), Vallasciani T (81’ Shakaj), Smerilli, Trombetta, Macchini (80’ Amici), Islami, Zira L, Capiato, Panichi (71’ Fellousa). All.: Mengoni.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 11’ Ibii, 36 rig. Trombetta.

Contro la leader Porto Sant’Elpidio arriva il quarto pareggio per l’Aurora Treia che non ha potuto contare sullao squalificato Germinale e sugli indisponibili Bartolini Borrelli. Alla prima occasione l’Aurora passa in vantaggio: Candidi (11’) pesca sul secondo palo Ibii che batte Pettinari di precisione. Gli ospiti si fanno apprezzare con la conclusione di Islami e Fermani, i locali rispondono con Allegretti. Panichi prova a pareggiare i conti con Tiberi che si rifugia in angolo. Il pareggio arriva al 37’ dagli undici metri con Trombetta che fa gol sul rigore assegnato per il fallo su Macchini. Nel finale del tempo Macchini tenta la via del gol con Tiberi che non si lascia sorprendere. Nella ripresa il Porto Sant’Elpidio ha una ghiotta occasione con Panichi che fallisce un rigore in movimento e poco dopo ci riprova con Tiberi a chiudere la porta. Nel finale tentatiuvo di Montecchia la cui conclusione è deviata in angolo.