Botta e risposta tra Masi Voghiera e Centese

MASI T. VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Tosse, Mazzoni, Fiore (71’ Quarella E.), Cattin, Chiossi (86’ Nardini), Boschini, Toffano (66’ Parmeggiani), Maione, Maistrello (93’ Baldon). All. Lega.

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, Quaquarelli, Minelli (80’ Govoni), Sassu, Bonvicini, Pirreca, Costantini, Sanci (58’ Aiello). All. Di Ruocco.

Arbitro: Casadio da Ravenna.

Reti: 31’ Sanci, 76’ Maione.

Note: ammoniti Cattin, Fiore e Sassu.

Per quanto si è visto nell’arco dei novanta minuti, si è conclusa con un giusto pareggio la sfida tra Masi Torello Voghiera e Centese. Una partita indubbiamente combattuta tra le due formazioni, con l’undici di mister Di Ruocco che ha trovato un meritato vantaggio nella prima frazione, mentre i padroni di casa non si sono arresi e hanno caparbiamente inseguito la rete del pari, arrivata alla mezz’ora della ripresa. La prima, nitida occasione si registra all’8’: sugli sviluppi di un corner per il Masi, scatta il veloce contropiede dei centesi, con Sassu a portare palla e a servire ottimamente Sanci per la conclusione, ben parata da Broccoli. Al 25’ è Costantini, su punizione dalla distanza, a impegnare l’estremo difensore del Masi. Determinante al 28’ è, invece, Alberghini, che si oppone al tiro di Maione. Al 31’ passa la Centese con Sanci, lesto a battere a rete la palla respinta da Broccoli sul tiro ravvicinato di Pirreca. Al 38’ è Sanci a servire l’assist a Pirreca, la cui conclusione non impensierisce il portiere masese. Si va alla ripresa e per i primi venti minuti non si registrano particolari occasioni. Al 26’ è il neo entrato Parmeggiani a portare dinamismo al reparto avanzato dei padroni di casa: dopo aver saltato in velocità Garetto, offre palla a Maistrello che non riesce ad inquadrare la porta. E al 31’ è lo stesso Parmeggiani ad eseguire il calcio d’angolo che consegna la palla in mezzo all’area a Maione che, prontamente, conclude a rete per l’1-1. Nei minuti di recupero è la Centese ad avere un’ottima chance per fare bottino pieno, con una punizione assegnata dall’arbitro da una ghiotta posizione per lo specialista Costantini che, però, trova la respinta della barriera del Masi. Su un successivo corner, la parabola di Aiello trova in area Pirreca, il cui colpo di testa termina sul fondo.

Valerio Franzoni