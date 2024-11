Bravi fa felice la Vadese

Nel girone A di Seconda categoria dopo 9 vittorie consecutive la capolista Olimpia Macerata Feltria si è divisa la posta con il Tavoleto. Dietro al team di mister Cottini corre come un treno il Sassocorvaro e ora la differenza tra le due squadre è di soli 2 punti. Al terzo posto, a meno 5, il Casinina. Non hanno mai perso le prime due della graduatoria mentre non hanno mai vinto la penultima (Santangiolese) e l’ultima (Montelabbate).

I numeri. Più gol di tutti gli ha segnati l’Olimpia Macerata Feltria (22), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (5). La differenza tra la cima e la coda è ora di 26 punti. 20 le reti dell’ultimo turno, 5 le vittorie, 2 in trasferta.

I bomber. 8 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 6 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto), 5 reti: Nicola Bravi (Vadese), Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro) e Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio). 4 reti: Alberto Saltarelli (Olimpia Macerata Feltria), Alhadji Niang (Tavoleto), Diego Del Gallo (Vigor San Sisto), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Ismaele Gentili (Piandimeleto), Daniele Conti (Frontonese), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria). Seguono con 3 reti a testa ben 15 calciatori.

Nel girone B c’è stato un cambio in vetta. Sul gradino più alto dopo le gare dell’ultimo weekend si è posizionato il River Urbinelli, a meno 1 insegue il Marotta Maroso Mondolfo, in terza piazza (a meno 3 dalla capolista) il duo Cuccurano-Della Rovere. Sabato contro l’Arzilla lo Ies S.Veneranda è straripato (4 a 0 casalingo). Fanalino di coda con un solo punto la Marottese Arcobaleno.

I numeri. Il Marotta Maroso Mondolfo è l’unico club del girone a non aver subito l’onta della sconfitta, invece l’unico team a non aver ancora vinto una partita è quello della Marottese Arcobaleno. L’attacco più prolifico appartiene alla capolista (19 gol), mentre più gol di tutti gli subiti il V.F. Adriatico (23). La differenza tra i due poli della classifica è di 20 punti.

I bomber. 7 reti: Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo) e Antonio Tedesco (Atletico Urbinelli). 6 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli) e Omar Elkheir (Della Rovere). 5 reti: Ardit Basha (Ies Santa Veneranda). 4 reti: Nicolò Rossi (Real Mombaroccio), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Matteo Barbaresi (Della Rovere), Mattia Campanelli (Arzilla) e Jacopo Sensoli (Gradara Calcio). Seguono con 3 reti a testa 13 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1)Bonci (Real Mombaroccio), 2)Pasquinelli (A.Sassocorvaro), 3) Baldini (Pontesasso), 4) Rocchi (Carpegna), 5)Conti (Isola di Fano), 6)Fattori (Gradara Calcio), 7)Bravi (Vadese), 8)Biagiotti (Ca Gallo), 9)Tedesco (River Urbinelli), 10) Elkheir (Della Rovere), 11) Pasini (Casinina). All. Dominici (Vigor San Sisto).

Amedeo Pisciolini