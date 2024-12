Brega va al San Giuliano ’Chicchia’ a Uliveto Terme

Altri due attaccanti usciti dal Viareggio scendono di categoria. Sia Cristian Brega sia Samuele Chicchiarelli sono andati in Promozione, dove si rimpolpa sempre più la colonia di forti punte versiliesi: infatti nel girone A in cui militano Pietrasanta e Forte dei Marmi (entrambe dotate di attacchi atomici) figurano nella Pontremolese Gianmarco Mancini, Gabriele Ceciarini e ora pure Federico Mengali (anche lui sceso dall’Eccellenza dove militava nel Mobilieri Ponsacco), nel Firenze Ovest Giacomo Petracci (appena andato lì dall’Urbino Taccola) e nel Monsummano Luca Maiorana.

Brega. Il 37enne viareggino ha firmato col San Giuliano dove lo hanno fortemente voluto i massimi dirigenti Massimo Donati e Andrea Luperini (che l’hanno già avuto prima al Pisa Sporting Club e poi al Ponsacco) e anche l’allenatore Lorenzo Roventini (che lo ebbe al Bozzano in Promozione, al Montecalvoli e alla Fortis Lucchese in Eccellenza una quindicina di anni fa). Brega col Viareggio aveva un triennale in essere (ancora un anno e mezzo mancava alla scadenza di contratto) ma si è lasciato bene nonostante qualche “screzio“ domenica quando infatti non figurava nemmeno in panchina... avendo da giorni deciso di dire "sì" alla proposta del San Giuliano, dove si aggiunge ad un reparto offensivo che già conta dei "top" per la categoria come ’Ciccio’ Di Paola, Riccardo Benedetti e Gianluca Doveri, ma non c’è più Nicholas Pesci.

Chicchiarelli. Il 27enne genovese, ma ormai "viareggino d’adozione", si è accasato all’Urbino Taccola dove raggiunge gli altri suoi ex compagni in bianconero Matteo Santini e Tommaso Fazzini. ’Chicchia’ saluta le zebre dopo tre campionati vinti, 184 presenze e 64 gol. Toccante il suo messaggio di saluto postato sul proprio profilo facebook.

Simone Ferro