Brescia-Como 2-0, le Rondinelle volano. La squadra di Fabregas paga due errori difensivi

Como, 16 dicembre 2023 – Il Como perde a Brescia, dopo sette risultati utili consecutivi. Il Como di Fabregas esprime un buon gioco ma paga due errori difensivi. Numerose le assenze di titolari nel Como (Barba, Kone, Iovine), Fabregas fa esordire Solini alla sinistra della difesa al posto di Barba e Vignali sulla destra a quello di Iovine.

Prima azione di rilievo al 7’, un lancio lungo di Da Cunha per Cutrone sulla destra che decide di tirare al volo, verso l’incrocio, gran parata di Lezzerini in angolo. Doppia parata fondamentale al 24’ di Semper, la prima su un tiro di Bianchi, deviato da Odenthal, sul palo opposto Semper riesce in contro tempo a smanacciare sulla linea, la palla finisce a Bisoli che tira a incrociare, il portiere vola e mette in angolo. Il como si rifà subito con una bella azione, in area bresciana, con tiro finale di Verdi che sfiora la traversa. Prima palla gol per il Como al 31’, traversone in area di Vignali, sul secondo palo dove Sala colpisce di testa poco alto. Altro tiro sopra la traversa, questa volta per le rondinelle, al 43’ ci prova Jallow, nessun problema per Semper.

All’8’ della ripresa, altra occasione per i lariani, Vignali crossa da destra, per Da Cunha, respingono i bresciani arriva in corsa Sala da posizione favorevole, manda alto. Il Brescia va in vantaggio al 15’, Curto perde palla a centrocampo, il Brescia parte in contropiede con Galazzi, lancio sul lato opposto per Borrelli, che con un tiro in diagonale non lascia scampo a Semper. Il Como replica subito al 23’, con una doppia parata di Lezzerini clamorosa su tiro al volo di Gabrielloni, da pochi passi e sulla respinta su quella sul lato opposto al volo di Odenthal. Le rondinelle raddoppiano al 27’, cross da sinistra di Bisoli, Olzer si gira e tira, Semper respinge, Moncini insacca da pochi passi. Altro errore al tiro del Como, questa volta è Blanco che sbaglia al volo all’altezza del dischetto del rigore, tirando a lato un servizio di Cutrone. Gabrielloni di testa manda fuori di poco al 44’, con palla da calcio d’angolo. Nel recupero infortunio al portiere Lezzerini, il Brescia ha già effettuato tutte le sostituzioni e Moncini va in porta.

BRESCIA-COMO 2-0 (0-0) Marcatori: Borrelli al 15' st., Moncini al 27' st.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini 7; Papetti 6, Cistana 6,5, Mangraviti 6; Dickmann 6,5, Bisoli 6,5, Bertagnoli 5,5 (dal 1' st Olzer 6,5), Jallow 6 (dal 1' st Van De Loii 6); Galazzi 6,5 (dal 41' st Adorni sv), Bianchi 6,5 (dal 16' st Bjarnason 6); Borrelli 6 (dal 24' st Moncini 7). A disposizione: Andrenacci, Paghera, Fogliata, Ferro, Besaggio. All. Maran 7.

COMO (3-4-2-1): Semper 7; Curto 5, Odenthal 6,5, Solini 5 (dal 40' st Chajia sv), Sala 6,5; Abildgaard 6 (dal 32' st Baselli sv), Bellemo 6; Vignali 7 (dal 19' st Blanco 6), Verdi 6,5 (dal 19' st Gabrielloni 6), Da Cunha 6 (dal 32' st Cerri sv); Cutrone 5,5. A disposizione: Vigorito, Piombino, Chinetti, Arrigoni, Rispoli, Cassandro, Mustapha. All. Fabregas 5.

Arbitro: Doveri di Brescia 6,5.

NOTE - Spettatori: 4.640 (635 ospiti). Ammoniti: Mangraviti, Adorni, Baselli, Gabrielloni. Angoli: 2-5.