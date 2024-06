Brian Diaferio, la Lentatese sceglie il bomber

Brian Diaferio è il nuovo attaccante della Lentatese, neopromossa in Eccellenza. Dopo l’estremo difensore Menegon e Arienti dalla Base è il terzo nuovo giocatore che entra a far parte dell’organico da mettere a disposizione di mister Fossati. Lo ha scelto il direttore sportivo Ivan Fagone prelevandolo dall’Alta Brianza Tavernerio, la sorpresa del girone B di Eccellenza. Nell’ultimo campionato conclusosi ai playoff Diaferio è andato a segno tre volte, ha fatto molto meglio nella stagione precedente sempre con la maglia dei comaschi sfiorando la doppia cifra (9).

È il classico giocatore di categoria visto che milita nel primo campionato regionale dal 2019 quando andò a segno otto volte col Mariano, per lui anche Club Milano e Cisanese. A inizio carriera per lui anche qualche apparizione in Serie D con la Caronnese e la Castellanzese. Intanto la Lentatese festeggia oltre al salto di categoria anche il secondo posto nella graduatoria del progetto di valorizzazione dei giovani nel girone di competenza. Grazie alla “linea verde“ la società incasserà dalla Federazione un premio di 4.500 euro. Fa meglio solo l’Academy Turate Mozzate. Terza Aurora Uboldese, quarta Ispra.

Ro.San.