Briglio d’Oro. Lunedì 27 i premi a mister Calzona e Arrigo Sacchi

Il momento si sta avvicinando: si svolgerà lunedì 27, a Le Volte di Vico Bello (viale Bianchi Bandinelli, 14), la 30ma edizione della Briglia d’Oro, il prezioso premio promosso dall’Aiac, destinato ai tecnici che si sono distinti nei rispettivi campionati. Il massimo riconoscimento andrà a Francesco Calzona (nella foto), allenatore della Slovacchia, il Premio alla Carriera ad Arrigo Sacchi. Entrambi saranno presenti all’evento. Non mancheranno le premiazioni agli allenatori del territorio. I nomi: Francesco Nocciolarelli, Raddese, vincitore del campionato di Terza Categoria; Piero Cenni, San Miniato, vincitore del campionato Juniores provinciale; Federico Mensini, San Miniato, vincitore del girone di campionato regionale Giovanissimi; Valentina Fambrini, Sansovino Women, vincitrice del campionato promozione Femminile stagione 202122. I Premi Speciali della serata andranno ad Asta, per la storica promozione in Eccellenza; Torrita, per la storica promozione in Promozione; Acquaviva per la storica promozione in Prima Categoria; Florentia S. Gimignano, vincitrice di campionato e coppa. Il Premio Gozzini andrà a Claudio Rossi Paccani; il Microfono d’Oro a Francesco Benincasa (Gazzetta di Siena). Non mancheranno le consegne, a cura di Sport Siena, del Ballon d’Oro, al miglior giocatore dell’annata 202223, e della Scarpa d’Oro al capocannoniere di tutti i campionati dilettantistici. Lo svolgimento della manifestazione sarà possibile anche grazie al prezioso supporto degli sponsor della serata, tra i quali Stosa Cucine.