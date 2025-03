Brividi per il Montecatini. Derby da non sbagliare

Il programma domenicale della ventisettesima giornata del girone A di Promozione (fischio d’inizio delle gare alle ore 15) prevede un esordio da brividi per Toledo Nishaj. Il nuovo allenatore del Valdinievole Montecatini, promosso dal ruolo di preparatore atletico alla panchina dopo l’esonero di Fabbri, al Brizzi di Margine Coperta dovrà subito ottenere tre punti salvezza dal derby contro il Casalguidi. Nella corsa a evitare i play out il Casalguidi è avanti ai termali in classifica: 28 punti contro 25 di Montecatini e Firenze Ovest che giocherà sul campo della Pontremolese. "Nelle prossime gare dobbiamo fare almeno sei punti – le parole del direttore generale Simone Mariotti –, per questo abbiamo deciso di dare una scossa all’ambiente e di cambiare allenatore.

Sfida chiave per la Larcianese: al Cei arriva il Cubino. Nella gara di andata il Cubino vinse 1-0. Per la squadra di Cerasa (squalificato, in panchina il vice Civitelli) turno importantissimo: con tre punti infatti andrebbe ad agganciare proprio il Cubino in classifica e si menterrebbe viva nella corsa playoff, dimenticando anche il ko nel derby contro la Lampo Meridien. Ancora out l’attaccante Adam Ndiaye, in dubbio il compagno di repartoe Abdoulaye Ba.

Altra gara casalinga per il Lampo Meridien: ai Giardinetti di Lamporecchio arriva il San Marco Avenza. Appaiate in classifica, a quattro giornate dal termine del campionato le due squadre hanno otto punti d vantaggio sulla zona playout.

Capitolo Intercomunale Monsummano. Il match in trasferta contro l’Urbino Taccola è una sorta di ultima spiaggia. I pisani, con i 40 punti fin qui conquistati, sono salvi, ma sicuramente vorranno far bene, visto che giocano davanti al proprio pubblico e hanno un ruolino di marcia di tutto rispetto in casa, grazie alle sette vittorie, ai tre pari e alle tre sconfitte. L’Intercomunale però deve fare risultato in tutti i modi per non subire la regola della forbice e vedere materializzarsi la retrocessione diretta.

Stefano IncerpiMassimo Mancini