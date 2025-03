Brutta Civitanovese. "Rossoblù rassegnati, segnale negativo»

Anche se non è possibile e non è dato saperne i motivi, la brutta prova che la Civitanovese ha offerto contro il Teramo ha fatto ripiombare l’ambiente nelle critiche. Al termine dei novanta minuti non si sono registrate proteste e contestazioni, ma la delusione degli sportivi ancora una volta si è palesata sui social dove sono tornati a farsi sentire chi fino a qualche settimana aveva interrotto la vis polemica per via dei 5 risultati utili consecutivi fin lì ottenuti. Tuttavia anche i più ottimisti, oltre che preoccuparsi per una classifica tornata a complicarsi, non hanno gradito la mancata reazione al gol preso nelle battute iniziali, con la Civitanovese incapace di creare pericoli per quasi tutti 90 i minuti. Giusto qualcuno si è limitato a sottolineare la malizia con cui alcuni giocatori del Teramo hanno affrontato la ripresa, in particolare Galesio autore di "sceneggiate – ha così scritto il politico e tifoso Giulio Silenzi intervenendo in un dibattito social -. Doveva essere espulso. Inoltre, sono stati concessi soltanto 6 minuti di recupero, con 30 secondi di anticipo nonostante le perdite di tempo". Ad assistere al match vi era anche l’ex ds rossoblù Giulio Spadoni, che pure "si aspettava qualcosa in più sia dal Teramo che dalla Civitanovese – dice al Carlino l’attuale direttore sportivo dell’Azzurra Colli -. I biancorossi, al di là del buon approccio, non hanno fatto niente di particolare, mentre ai rossoblù è proprio mancata la reazione. Se andiamo a stringere, la squadra adriatica non ha creato nemmeno una occasione da gol. Perdere contro la seconda è possibile, ma se vuoi salvarti non puoi mostrarti così rassegnato. Piuttosto, devi pensare di poter fare punti con tutti. Come vedo l’organico della Civitanovese? A mio avviso le carte in regola per la salvezza ci sono, in fin dei conti finora aveva fatto bene nel girone di ritorno. In precedenza avevo visto la Civitanovese comportarsi bene contro Sambenedettese e L’Aquila, quello di domenica scorsa è stato un piccolo passo indietro. I giocatori sono buoni, a parte Rasic li conosco quasi tutti. Il Notaresco, che ieri ha ottenuto la sesta vittoria in sette gare, ha qualcosa in più a livello di organico che Silva è riuscito a tirar fuori, le altre sono alla portata dei rossoblù. Io chiaramente auguro alla Civitanovese di salvarsi, anche per l’amicizia che mi lega al presidente Profili. La vittoria finale? Credo che la Samb la otterrà con qualche giornata di anticipo, il Teramo non mi ha fatto una grandissima impressione". Nel prossimo turno, Visciano e soci saranno ospiti del Chieti.

Francesco Rossetti