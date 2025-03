Il nuovo allenatore. La Sangiovannese sceglie Alessandro Deri

SAN GIOVANNILa Sangiovannese ha scelto colui che avrà il compito di portare la squadra alla salvezza. Trattasi di Alessandro Deri, 44 anni di San Gimignano, alla sua prima esperienza nella massima serie dilettantistica dopo alcune stagioni passate nel campionato di Eccellenza. L’ultima squadra che lo ha visto protagonista è stata la Colligiana, per lui un’avventura che si concluse nel dicembre del 2022 con un esonero. Da allora non ha trovato più squadra. Ora questa grande opportunità dopo che nel corso della sua carriera ha anche diretto, sempre nel massimo campionato regionale, le formazioni di Ponsacco, Certaldo e Badesse.

Il neo allenatore azzurro dirigerà questa mattina il primo allenamento, ne seguirà un’ulteriore nel primo pomeriggio al termine del quale sarà presentato agli organi di stampa. L’addio a Marco Bonura, consumatosi subito dopo la sconfitta di domenica contro l’Orvietana, non è stato Il solo perché nella serata di lunedì sono giunte le dimissioni del vice allenatore Matteo Dossini, del preparatore atletico Riccardo Massi del massaggiatore Francesco Parolai.

Per il ruolo di vice potrebbe arrivare un fedelissimo di Deri - ma se ne saprà di più questa mattina - mentre per le altre due importanti figure ci si sta muovendo per cercare di averle a disposizione prima possibile. Tre addii che non erano di certo stati messi in preventivo, Dossini in particolar modo si era reso disponibile a prendere il posto di Bonura ma una volta incassato il no dalla società ha preferito lasciare dopo quasi quattro anni sommati agli altri che lo hanno visto protagonista nel settore giovanile.

Massimo Bagiardi