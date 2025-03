Promozione. Pienza in campo per la sfida con S. Piero a Sieve

Torna oggi in campo (alle 15 in casa) il Pienza per il recupero della 27.ma giornata del campionato di Promozione girone C rinviata lo scorso 16 marzo per l’emergenza maltempo. Avversario il San Piero a Sieve che precede il Pienza in classifica di tre lunghezze. In caso di vittoria il Pienza, a due giornate dalla fine sarebbe certo della salvezza e della permanenza nel secondo torno dilettantistico regionale per il quarto anno di fila. Il San Piero a Sieve però è in piena corsa per un posto nei playoff per cui si preannuncia una gara non semplice per i ragazzi di Camillucci reduci dal ko per 4-2 in casa del Viciomaggio domenica scorsa.

Si giocano oggi anche gli altri due recuperi del girone C. Alla capolista Sansonvino basta un punto in casa contro il Luco (fischio d’inizio alle 17) per festeggiare l’attesa promozione in Eccellenza con 180 minuti di anticipo sulla fine del campionato. Alle 20 si completa il quadro dei recuperi con Audax Rufina – Dicomano. Padroni di casa in piena corsa playoff, Dicomano a caccia di punti preziosi in chiave salvezza per avvicinare Chiantigiana e Subbiano. Domenica infine in programma il penultimo turno (ore 15,30): Pontassieve-Pienza, Settignanese-Chiantigiana e Torrita-Casentino sono le gare delle senesi.