Bucchi, rimandato il ritorno a casa. Cavallino ai box ora attende il Grifo

Il rinvio della gara contro il Pescara ha, inevitabilmente, stravolto i piani dell’Arezzo. La comitativa amaranto era pronta a salire sul pullman direzione Abruzzo quando è arrivata l’ufficialità che non si sarebbe giocato.

Bucchi, che solo un’ora prima della comunicazione aveva parlato in conferenza stampa, e lo staff tecnico hanno dovuto modificare in corsa i programmi che inizialmente prevedevano l’arrivo nella serata di ieri nel capoluogo abruzzese e la riunione tecnica pre-partita questa mattina dopo un breve risveglio muscolare. I giocatori, dopo la rifinitura, appreso del rinvio sono stati "liberati" dallo staff. Oggi e domani nessun allenamento in programma con la ripresa che dovrebbe essere fissata per lunedì quando comincerà la settimana che porterà al derby contro il Perugia del 6 aprile.

Di fatto la lunga marcia di avvicinamento alla sfida contro il Grifo è già cominciata. L’Arezzo ci arriva, di fatto, dopo due settimane di stop. Una piccola incognita in più. Una situazione inaspettata anche se dalla mattina erano iniziate a circolare le prime indiscrezioni circa un possibile rinvio. "Spero che si giochi, ovviamente con tutte le condizioni di sicurezza. Poi trovare la data del recupero diventerebbe complicato e invece veniamo da una settimana ottima, abbiamo voglia di confrontarci con il Pescara" aveva dichiarato il tecnico amaranto all’ora di pranzo, mentre rispondeva alla domande dei giornalisti. Un auspicio caduto nel vuoto.

Quella di questo pomeriggio sarebbe stata una sfida dal sapore particolare proprio per l’allenatore amaranto Cristian Bucchi che, invece, dovrà attendere ancora qualche settimana per ritorno a Pescara, piazza dove ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore. "Con il presidente Daniele Sebastiani ci sentiamo spesso, non posso che ringraziarlo per aver creduto in me all’epoca" le parole che ha rivolto al patron del Delfino. L’Arezzo dovrà, quindi, restare spettatore obbligato della 34esima giornata che segna l’inizio della volata per un miglior piazzamento playoff. Rispetto alle dirette concorrenti adesso gli amaranto avranno un calendario più compresso.