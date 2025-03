Bucchi: "Vittoria sporca, ma adesso va bene anche così"

Cristian Bucchi cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno al termine della partita contro il Milan Futuro. Per la vittoria, sicuramente, ma anche per essere riusciti a portare a casa tre punti sporchi, nonostante una prestazione tutt’altro che ispirata. "È una vittoria sporca che ci teniamo stretta. Abbiamo provato qualcosa di diverso dall’inizio per quanto riguarda il modulo e abbiamo trovato delle difficoltà di adattamento. È più responsabilità mia che dei ragazzi se l’approccio non è stato buono. Non abbiamo concesso nulla, ma è anche vero che abbiamo creato molto poco. Ma sono quel tipo di partite che potremo trovare anche più avanti, per cui è un positivo esserci adeguati e averla vinta. Ad Ascoli ci è mancata cattiveria, oggi questa l’ho vista".

Decisivo è stato ancora una volta Pattarello. Bucchi lo elogia ma lo stuzzica ulteriormente: "Lui deve credere ancora più in sé stesso. Credo molto in lui. Questa settimana si è allenato molto bene e oggi ha risolto la partita". In casa, la squadra continua a far fatica: "Questo alone di negatività un po’ ci pesa, lo ammetto, anche se qualche mormorio è legittimo da parte del pubblico. Se non si riesce a dominare a livello di gioco non è facile poi portarla a casa, specialmente se si prova qualcosa di diverso anche a livello tattico. Merito dei ragazzi quindi aver conquistato i tre punti".

L.A.