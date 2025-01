Buglio vede il baratro. Poi il Real Forte la ribalta

Real Forte Querceta 3 Cuoiopelli 1

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Nicolini, Lucarelli, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Jendoubi, Fortunati, Panicucci, Bartolini, Bracci. A disp.: Palmerini, Bucchioni, Frosina, Maurelli, Quercetani, Smecca, Stringara, Vignali, Pavlenko. All.: Francesco Buglio.

CUOIOPELLI: Fogli, Tuzi, Porcellini, Maglio, Covino, Duranti, Vannuzzi, Mancino, Turini, Ferraro, Campo. A disp.: Pannocchia, Arrigucci, Bocini, Innocenti, Bindi, Tassi, Hanxhari, Mancini, Pinna. All.: Francesco D’Addario.

Arbitro: Bonamici di Grosseto.

Marcatori: 2’ pt Turini, 25’ pt Panicucci, 38’ pt e 10’ st Lucarelli.

FORTE DEI MARMI – Per venti minuti il Real Forte Querceta vede il baratro poi, trascinato da Panicucci e Lucarelli, ribalta la Cuoiopelli e ritrova una vittoria che mancava da fine novembre (2-0 al Certaldo, era la prima del nuovo corso targato Buglio). Tre punti troppo importanti per i versiliesi che avevano bisogno di una scossa positiva dopo la sconfitta interna con la Sestese e la zona playout a un solo punto di distanza. È vero, la Cuoiopelli giace desolatamente in fondo alla classifica ma, come ha ricordato Buglio prima e dopo la gara, queste partite sono le più pericolose perché si ha tutto da perdere. La partenza dei versiliesi è stata traumatica: neanche due lancette di orologio e Turini sorprende la difesa locale per lo 0-1 Cuoiopelli. È il preludio a una domenica da incubo per il Real Forte Querceta? No, perché nel momento più difficile i versiliesi sono bravi a compattarsi e a non farsi prendere dal panico. La differenza poi l’hanno fatta alcune scelte del tecnico del Real Forte Querceta: attacco affidato al classe 2004 Panicucci, di gran lunga, in questo momento, il centravanti più affidabile a disposizione dei versiliesi, e Lucarelli in posizione più avanzata. Sono proprio loro due gli artefici della rimonta: al 25’, alla prima occasione, Panicucci pareggia i conti (quarto centro in campionato), poi Mattia Lucarelli si traveste da babbo Cristiano e, a cavallo dei due tempi, firma una doppietta d’autore (entrambi gli assist ad opera di Panicucci), liquidando la pratica Cuoiopelli.

Michele Nardini