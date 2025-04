Buldog Lucrezia ai playoff di serie A2: sfida decisiva contro Futsal Russi

La Buldog Lucrezia ha conquistato con merito l’accesso ai playoff di serie A2, al termine di una stagione intensa e combattuta. La qualificazione è arrivata grazie a una vittoria decisiva contro il Futsal Russi, già matematicamente secondo in classifica, che ha comunque disputato una partita di grande intensità.

Nei playoff Lucrezia incontrerà di nuovo il Russi, le due squadre si sono già affrontate tre volte in questa stagione, inclusa la Coppa Italia. In quell’occasione, il Russi ha avuto la meglio grazie al miglior piazzamento in classifica. Ora, le due compagini si ritroveranno nuovamente faccia a faccia, sabato 26 aprile alle ore 16 al Pala Omar Sivori, in un doppio confronto che promette spettacolo e intensità.

"Ci stiamo allenando con grande determinazione per affrontare al meglio questa doppia sfida – afferma il mister della Buldog Lucrezia –. Il Russi è un avversario ostico, ma siamo pronti a dare il massimo per superare il turno. Le vacanze pasquali rappresentano una sfida aggiuntiva: sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e la disciplina, facendo i sacrifici necessari per arrivare pronti all’appuntamento".

Il primo passo sarà la gara d’andata in casa, seguita dal ritorno al PalaValli di Russi. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo in questa avvincente battaglia sportiva.

