Buona la prima per la Maceratese, Papa non basta

maceratese

3

montefano

1

MACERATESE: Gagliardini, Ciattaglia, Vanzan, Mastrippolito (31’ st Nicolosi), Lucero, Bongelli (13’ st Compagnucci), Oses (13’ st Albanesi), Gomis, Cognigni (41’ st Cirulli), Bracciatelli, Nasic (31’ st Ruani). All. Possanzini.

MONTEFANO: Strappini, Orlietti (37’ st Luciani), D’Auria (37’ st Scocco), Gabrielli, Di Lallo, Postacchini, Calamita, Pincini (31’ st Guzzini), Papa, Sindic (46’ st Monachesi), Bonacci (10’ st Rombini). All. Manisera.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 8’ e 34’ Cognigni, 21’ st Papa, 29’ st Nasic.

Note: si gioca allo stadio "Soverchia" di San Severino di fronte a circa 500 spettatori. A fine primo tempo e durante l’intervallo si registra un temporale estivo, ma il terreno di gioco resta in buone condizioni. Ammoniti Bonacci, Orlietti, Cognigni, Ruani, Calamita.

SAN SEVERINO

Con una doppietta di Cognigni nel primo tempo e il "tris" calato da Nasic nella ripresa la Maceratese fa suo il match d’andata di Coppa Italia contro il Montefano. "I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto molte cose buone, altre un po’ meno – dice mister Matteo Possanzini a fine gara – ma bisogna riconoscere anche il valore dell’avversario. Siamo solo all’inizio, possiamo lavorare bene sui nostri punti di forza". "Mi prendo il secondo tempo durante il quale la squadra, rinnovata in campo e nella testa, ha dato prova di essere viva e di credere nel lavoro che stiamo portando avanti – dichiara, dall’altra parte, mister Luca Manisera –. Iniziamo così il campionato con qualche certezza in più...". Insomma, al di là del risultato, allenatori soddisfatti dei progressi compiuti dalle rispettive formazioni. La Maceratese si schiera con Gagliardini in porta, Lucero e Mastrippolito centrali, Ciattaglia (2006) e Vanzan laterali; Gomis e Bongelli (2006) in mezzo al campo, Bracciatelli più avanzato, Oses e Nasic a sostegno, Cognigni centravanti. Ma Oses e Gomis sono intercambiabili; inoltre, nella ripresa, Bracciatelli arretra in mediana. Del resto, la Coppa serve anche a sperimentare meccanismi e trame di gioco. Il Montefano risponde con Strappini (2005) fra i pali, Orlietti, Di Lallo e Postacchini difensori, D’Auria (2006) e Calamita laterali di spinta, Gabrielli, Pincini e Sindic a centrocampo, Papa e Bonacci in avanti. Nel primo tempo si vede una bella Maceratese. E il suo capitano Cognigni firma la doppietta stagionale numero 1. Difatti, all’8’ è lesto a battere a rete nell’angolo alla sinistra di Strappini, mentre al 34’ arpiona un assist dalla sinistra, difende la palla e la insacca imparabilmente da centro area. Dopo il riposo è il Montefano a trovare più ritmo: al 16’ Papa impegna Gagliardini con un bel tiro da fuori, poi al 21’ lo supera grazie a una precisa conclusione al volo, dopo che lo stesso portiere biancorosso aveva respinto una gran botta di Sindic dalla sinistra. Il gol subito risveglia la Maceratese dal torpore e al 29’ ecco la terza rete, firmata da Nasic su assist del solito Cognigni al termine di una bella azione sulla destra. Di fatto il match finisce qui. Poi solo cori e applausi delle tifoserie all’indirizzo delle rispettive squadre. Mauro Grespini