Buona la prima per lo Jolo e il Maliseti Seano. Csl e Prato Nord dividono la posta nel derby

Una giornata dai due volti, indubbiamente: c’è chi può festeggiare per essere partito con il piede giusto (sulla base del vecchio adagio secondo cui vincere aiuti a vincere) chi può comunque dirsi soddisfatto per aver portato a casa un buon punto (ed aver limitato i danni o offerto una buona performance, a seconda dei punti di vista). E c’è chi deve pensare al riscatto per tornare a sorridere al più presto, comunque consapevole del fatto che il percorso sia solo agli inizi.

Il primo turno del campionato di Prima Categoria è andato in archivio proprio ieri e per le formazioni di Prato e provincia (inserite nel girone D della competizione) è già tempo di tirare le somme, in modo da poter pianificare i prossimi allenamenti ed effettuare all’occorre. Ad aprire le danze, nelle scorse settimana, era stata la Coppa Toscana, che le varie compagini hanno comunque sfruttato per affinare la condizione fisica e rodare ulteriormente gli automatismi di gioco. Buona la prima per lo Jolo intanto, che ha annichilito a domicilio la matricola Atletico Casini Spedalino. Vigni, Marchio e D’Agati hanno griffato il 3-0 finale con cui il sodalizio del presidente Antoni ha espugnato il campo di Casini. E dopo un’annata chiusasi con la promozione sfiorata, sembrano esserci le premesse per poter ambire ad un nuovo torneo di vertice.

Può far festa anche il Maliseti Seano, reduce dalla retrocessione, che se è vero che il buongiorno si vede dal mattino può davvero sognare il ritorno in Promozione: gli uomini di coach Masi hanno violato il terreno di gioco della Nuova Novoli alla luce sull’1-0 conclusivo. Pari e patta fra CSL Prato Social Club e Prato Nord: la rete di Conti non è bastata al gruppo di Campolo, considerando l’1-1 finale che ha permesso anche ai ragazzi di mister Rondelli (che sino a pochi mesi fa allenava proprio il CSL) di ottenere un punto.

E c’era poi Quarrata - C.F. 2001, la sfida di Elio Menna. Il dirigente pratese ha infatti trascorso una vita al Casale, prima di accettare nelle scorse settimane la proposta dei quarratini. E sono stati proprio questi ultimi a prevalere: Ciaccio ha segnato, ma non è bastato per evitare che il club quarratino vincesse 2-1. Non c’è ad ogni modo troppo tempo per riposarsi, considerando che il campionato è ormai partito: all’orizzonte si intravede già la seconda giornata, che si terrà domenica prossima. Il cammino è ad ogni modo lungo e la possibilità per ogni squadra di disputare una stagione all’altezza delle rispettive aspettative non mancherà. Così come non dovrà assolutamente mancare la carica motivazionale.

Giovanni Fiorentino