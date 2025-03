Buona prova collettiva. Grifone, gioco e tre punti

Il Grosseto supera la Fezzanese grazie ad un gol del bomber Marzierli nel primo tempo e con una rete di Riccobono nella ripresa, al termine di una gara piacevole. I padroni di casa di mister Consonni alla conquista dei tre punti per centrare l’obiettivo dei playoff e, magari, vincerli; gli ospiti del tecnico Gatti alla ricerca del successo per agguantare i playout e continuare a sperare in una difficile salvezza. Queste le motivazioni che hanno stimolato le due formazioni.

Partenza felice dei biancorossi che nel giro dei primi cinque minuti vanno vicino al gol, prima con Marzierli che non riesce a concludere da buona posizione, poi con Sacchini su assist di Senigagliesi, che di testa manda il pallone sulla traversa. I liguri, scampato il pericolo, reagiscono e con Beccarelli vanno alla conclusione. Grosseto ancora avanti e capitan Marzierli spreca un’altra ghiotta occasione calciando malamente. Poi è Sacchini che manda il pallone di poco a lato. Gli ospiti però cercano di reagire e vanno al tiro al 23’ con Cantatore. Al 29’ il Grosseto trova il premio della sua pressione e passa in vantaggio: cross dalla destra, sul pallone si avventa in maniera scomposta il portiere Pucci che non riesce ad afferrare la sfera e il bomber Marzierli ne approfitta firmando l’uno a zero. Il tempo si chiude con il Grosseto in vantaggio meritato.

In avvio di ripresa i liguri si presentano in campo più determinati alla ricerca del gol del pareggio. Al 12’ gli ospiti vanno alla conclusione con Benassi, ma Raffaelli è attento e para. I locali replicano con Macchi autore di una pregevole azione personale che, però, non finalizza. Poi è Addiego Mobilio che tutto solo davanti al portiere sbaglia una facile occasione. Al 25’ l’arbitro espelle il difensore Salvetti per fallo da ultimo uomo su Senigagliesi e nella circostanza ammonisce il portiere Pucci per proteste: Fezzanese in dieci. Al 28’ il Grosseto raddoppia con Riccobono, da poco entrato, il quale insacca con un tocco delicato. Gli ospiti, però, non demordono e al 34’ Mariotti, tutto solo davanti a Raffaelli, manda il pallone sulla traversa. Pericolo scampato. Alla fine c’è il debutto nel Gosseto del giovane Corallini.