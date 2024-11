Buzzi e Berneschi letali. La Castiglionese vola

CASTIGLIONESE

2

BALDACCIO

0

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna, Cavallini, Gori, Menchetti, Menci, Berneschi, Monteiro Ribeiro, Doka, Minocci, Buzzi (75’ Priorelli).

All. Roberto Fani.

BALDACCIO: Vaccarecci, Perfetti, Pedrelli, Beretti, Giorni, Bruschi (68’ Mambrini), Giovagnini, Pauselli (68’ Bonavita), Sbardella, Mercuri (75’ Boriosi), Koffi.

All. Luca Baldolini.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Reti: 2’ Buzzi, 55’ Berneschi.

AREZZO - Seconda vittoria di fila, ma soprattutto sesto risultato utile consecutivo per la Castiglionese di Roberto Fani. I viola non perdonano le buone intenzioni della Baldaccio Bruni e si confermano al secondo posto in classifica, in compagnia della Colligiana, ad una sola lunghezza dalla capolista Affrico che continua la sua serie di vittorie. Sul campo Luciano Giunti dell’Olmoponte la squadra di Roberto Fani parte decisamente con il piglio giusto. Il cronometro indica il secondo minuto delle ostilità quando Buzzi sfrutta come meglio non si potrebbe un traversone di Doka per appoggiare in rete la palla dell’uno a zero. La Castiglionese insiste e nemmeno un minuto dopo sfiora il raddoppio con Berneschi che calcia di poco sopra la traversa. La Baldaccio dal canto suo accusa il colpo, prova a difendersi coprendo bene gli spazi, impedendo ai viola il fraseggio, ma nel complesso i ragazzi di Baldolini non si fanno vedere con zioni particolarmente pericolose dalle parti dell’estremo difensore della Castiglionese Balli. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 1-0 con la squadra di Fani meritatamente in vantaggio. La ripresa si apre con gli stessi ventidue in campo e con Berneschi che al 55’ allunga il divario tra le due squadre. Il calciatore viola lascia partire un diagonale che non lascia scampo a Vaccarecci, incolpevole sull’occasione. Per la Castiglionese è un 2-0 importantissimo perchè indirizza l’incontro e permette anche di sfiorare al 68’ anche il tre a zero se non fosse per Vaccarecci che con una grande parata nega la gioia del gol al capitano della Castiglionese, Menchetti. Il cronometro scorre e all’80’ la Baldaccio si fa vedere con Bonavita che colpisce la traversa. All’85’ Doka sale in cattedra e da buona posizione cerca la rete, ma ancora una volta Vaccarecci dice di no. Si avvicina il 90’, la Castiglionese amministra, la Baldaccio sembra non avere più energie e così c’è solo da attendere il triplice fischio prima di poter esultare per una vittoria che consente alla squadra di Roberto Fani di poter restare nella scia della capolista Affrico. Domenica prossima trasferta in casa del Valentino Mazzola, per la Baldaccio sfida interna contro il Grassina.