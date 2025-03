Cade il Gallo, Persiceto a meno 7. In Prima sorride il Codifiume

Il Gallo canta tre volte ma non porta a casa punti dalla trasferta ad Anzola (4-3). E’ stata un’altalena di emozioni: partita sbloccata dai granata con Berto, autore di una tripletta, i primi gol in maglia biancazzurra dopo aver lasciato il Consandolo, ma non sono stati sufficienti. Da notare che a un quarto d’ora dalla fine i ferraresi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Alessandro Coraini, che ha complicato la gestione della gara. Puntualmente, al 96’, è arrivato il gol del definitivo 4-3, un gol dalla distanza messo a segno dal nuovo entrato Scarpuzza.

Nell’ultimo periodo il Gallo ha rallentato il rendimento, il margine di vantaggio si è ridotto da 12 a 7 punti, dal momento che il Persiceto ha vinto 3-1 lo scontro diretto con il Sala Bolognese. E domenica a Gallo c’è l’altro scontro diretto, proprio con il Persiceto. "E’ una partita fondamentale – afferma il presidente Carlo Baldissara – dovremo farci trovare pronti e reagire. All’andata finì 0-0, abbiamo la sorte del campionato nelle nostre mani".

Cade il Pontelagoscuro, che lascia l’intera posta all’Airone: è la prima sconfitta della gestione targata Massimiliano Pera. "Abbiamo sbagliato l’approccio – commenta il direttore sportivo Marcello Sfargeri – ci siamo fatti sorprendere su calcio piazzato dopo nemmeno un minuto di gioco. A un quarto d’ora dalla fine Bottura aveva pareggiato, ma nel finale siamo andati sotto nuovamente".

Per quanto riguarda le altre ferraresi, il risultato migliore è del Santa Maria Codifiume, che ha sconfitto lo Sporting Vado e lasciato l’ultimo posto in classifica. Colpaccio dell’Amici di Stefano 2-1 a Casalecchio e pari esterno della Codigorese con il Ravarino.