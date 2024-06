Cade la Real Cerretese. Decisiva la rete di Mori

Real Cerretese

REAL CERRETESE: Battini, Nieri (86’ Lelli), Grasseschi (92’ Tramacere), Fioravanti (92’ Cerboni), Michelotti (92’ Pagliai), Lamberti, Fedi, Meucci, Melani, Bouhafa, Menconi (90’ Masoni). A disp. Nigro, Tolaini, Lapi, Pisano. All. Petroni.

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Lucarelli, Langella, Gamba, Fabbrini (77’ Mancini), Aliotta, Niccolai, Leone (70’ Remedi), Vanni (77’ Desii), Demi, Mori (85’ Bucalossi). A disp. Fattori, Colibizzi, Bettarini, Di Bella, Marinari. All. Ticciati.

Arbitro: Biagini di Lucca (assistenti Gambini di Pontedera e Di Spigno di Livorno).

Rete: 75’ Mori.

SANTA CROCE SULL’ARNO – Ancora una sconfitta per 1-0 condanna la Real Cerretese all’ultimo posto della graduatoria del quadrangolare finale di play-off di Promozione, utile per eventuali ripescaggi. Dopo aver perso l’occasione di giocarsi il salto in Eccellenza cedendo in semifinale all’Antella, i biancoverdi si arrendono anche nella finale per il terzo posto con il San Miniato Basso. Gara giocata a bassi ritmi, con la Real Cerretese che si fa vedere per prima dalle parti di Micheli. Clamoroso, però, l’errore di Fedi che, lasciato tutto solo al limite dell’area, non riesce a centrare lo specchio. Poco dopo è Menconi a provarci, ma dopo essersi portato il pallone sul piede mancino conclude di poco a lato. Sul finire del tempo, arriva la risposta del San Miniato Basso con Vanni, ma l’attaccante giallorosso perde l’attimo giusto per il tiro una volta entrato in area. Nella ripresa, la Real Cerretese è più padrona del gioco, ma la prima occasione è sanminiatese: Mori si presenta a tu per tu con Battini, ma non riesce a concludere. Subito dopo, Bouhafa, che in precedenza aveva fallito una buona chance, centra il palo incornando alla perfezione un traversone di Fedi. Così, dal possibile vantaggio la Real Cerretese si ritrova sotto: corre il 75’, infatti, quando Battini esce fuori area senza prendere il pallone e Mori può depositare comodamente nella porta sguarnita. Il team di Petroni reagisce, ma proprio allo scadere Bouhafa calcia troppo centrale per impensierire seriamente Micheli. Salvo diversi ripescaggi, quindi, anche la prossima stagione la Real Cerretese sarà ai nastri di partenza del campionato di Promozione.

Simone Cioni