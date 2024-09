Cadimare, colpo di mercato. Arriva un ex professionista

Inizia oggi la stagione per le squadre di Prima categoria impegnate nella Coppa Liguria: ad aprire le danze è l’anticipo del girone R tra Brugnato e Casarza Ligure, in programma alle 18 al ’Colombo’ di Beverino (nel girone riposa il Segesta). Le altre partite delle squadre spezzine si disputeranno tutte domani. Intanto sempre in Prima categoria il Cadimare annuncia il tredicesimo tassello della sua campagna acquisti, che ha cambiato e rinforzato la squadra grazie al lavoro del nuovo direttore sportivo Guido Lorenzelli. E l’ultimo ingaggio dei bianconeri è un grande colpo, che gli permette di fare un notevole salto di qualità. Il Cadimare si assicura infatti le prestazioni dell’ex calciatore professionista Christian Monacizzo. Il talentuoso centrocampista centrale, classe 1991, cresciuto nel settore giovanile del Canaletto è passato alla formazione Primavera dell’Atalanta diventandone anche il capitano. Successivamente l’approdo in serie C al Tritium e alla Lucchese per poi proseguire in Serie D dove veste le maglie di Sestri Levante, Imolese, Varese, Fezzanese, Ghiviborgo e Seravezza Pozzi, in una carriera davvero importante.

"Mi fa davvero piacere vestire la maglia del Cadimare. Sono molto felice di ritrovare, dopo le stagioni in serie D alla Fezzanese, un amico come il direttore sportivo Guido Lorenzelli". Lo stesso Lorenzelli aggiunge. "E’ stata una trattativa lunghissima vista la caratura del calciatore che non ha mai giocato sotto la Serie D e aveva molte richieste. Il giocatore non lo scopro certo io e penso che in Prima categoria farà sicuramente la differenza. Quello che posso dire è che sono davvero molto felice di ritrovare in squadra un amico con cui ho condiviso delle belle stagioni alla Fezzanese". Christian Monacizzo segue le orme del padre Gerardo che a sua volta ha militato come calciatore sia nel Cadimare che nella Fezzanese.

Paolo Gaeta