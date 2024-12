Calcetto. Il Massarosa vince all’isola d’Elba. Si sbloccano le ragazze viareggine

Serie C2. Roggio 2, Tonelli,Pagano, Gennai e Preci. Per il 6-4, insulare, del Massarosa/Family Service sull’Elba 97. Vittoria difficile, perché quando si affronta la squadra elbana ci sono anche altri fattori da considerare oltre al campo. "Abbiamo raggiunto la sesta vittoria, consolidando la nostra posizione, ma questo è l’unico aspetto positivo - argomenta rammaricato Matteo Panconi -. Siamo felici che anche l’isola dell’Elba possa partecipare a un campionato, ma reputiamo inaccettabile il trattamento a noi riservato. La Federazione dovrebbe prendere provvedimenti". Vince il Futsal Viareggio. Laras 2, Ricci 2 e Francini per il 5-4 sulla Virtus Maremma.

Classifica: Five to Five 25; Massa 22; Quattrosquadre 19; Massarosa/Family Service 18; Futsal Viareggio 17; Slac 14; Toringhese 11; Virtus Maremma, Elba 97 e Deportivo 6; Hellas Livorno 0.

Femminile. Quasi all’imbrunire del 2024 finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale delle ragazze dell’Atletico Viareggio. E che vittoria quella per 8-2 contro il San Giusto. Vittoria griffata Guizzonato, Di Martino, Fossi e, soprattutto, dal bomber Rachele Giubbolini che ne ha realizzati addirittura 5.

Classifica: Montebianco Prato 27; Il Decoratore Pistoia 18; Firenze 16; Futsal Pantere 14; Worange Pistoia e L’Alter Ego 2.0 13; Follonica-Gavorrano 11; San Giovanni e San Giusto 8; Gf Rione 6; Elba 97 4; Atletico Viareggio 3.

Sergio Iacopetti