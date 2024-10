Calcetto. Il Versilia bagna il debutto in serie B con un successo. Tripletta del brasiliano Pitondo

Come in un sogno il Versilia C5 bagna il suo esordio assoluto, nella Serie B Nazionale con un successo, che entra negli annali.

Serie B. A Casalgrande, nel reggiano, è un 8-3 netto e mai i discussione. Sugli scudi il brasiliano Pitondo, autore di una tripletta, ma come non citare l’eterno bomber Tintori, che ne fa 2, oltre a Ciardialli, D’Onofrio e Gambino, con una rete ciascuno. Matteo Paperini non si lascia ingolosire, ma nel suo commento traspare tanta gioia: "Una giornata storica per la nostra società, correlata da una vittoria stupenda".

Classifica: Versilia C5, Boca Livorno, Villa Fontana, Valca Boggese, Mattagnese Bsl e Futsal Sangiovannese 3; Bagnolo, Real Casalgrandese, X Martiri, Futsal Torrita, Italgronda Futsal Prato e Arpi Nova Campi Bisenzio 0.

Giovanili. Doppio successo per la Under 15 del Versilia C5. Dopo il 4-0 rifilato alla Polisportiva 2M (Lazzeri 3, Pretari), arriva il 4-2 alla Play League (poker di Pretari). Bene anche la Under 17 che spazza via 6-1 il Midland Global Sport (Polloni 2, Ciccarelli, Francesconi, Micheli, Gianneschi). Femminile. Inizia con un brutto 2-6 l’avventura dell’Atletico Viareggio in serie C2 (Atletico che ha deciso di non partecipare alla C1, nonostante la promozione sul campo). Vana la doppietta di Fossi perché il Follonica Gavorrano dilaga. "Purtroppo ci hanno picchiato dall’inizio alla fine e noi ci siamo innervosite troppo, finendo per non giocare", dice Giulia Martelli.

Classifica: Follonica Gavorrano, Montebianco Prato, Firenze C5, Futsal Pantere, San Giusto 3; Santa Maria a Monte, San Giovanni, Worange Pistoia, Elba 97, Atletico Viareggio, Gf Rione C5, Il Decoratore Pistoia Women e L’Alter Ego 0.

Sergio Iacopetti