Calcetto. Infortuni e sconfitta, il Versilia comincia male

Il 2025 inizia così come il 2024 era terminato nei campionati di calcetto. Il Versilia/Sgs Gestione Servizi, ci prova, ma alla fine soccombe continuando a perdere posizioni nella classifica della serie B. Anche contro X Martiri i ragazzi di Luca Roggio hanno dato tutto quello che avevano, finendo però per soccombere sotto i colpi dei quotati avversari. Vano il centro di Gigliotti ed inutile sottolineare come le assenze di bomber Tintori e di Ussi abbiano pesato incredibilmente, ma mica è finita qui. E l’infermeria della squadra, invece che svuotarsi, sembra invece accogliere altri giocatori. Creando così non qualche problema e preoccupazione all’allenatore. "Stavolta si è infortunato Pitondo – dice sconsolato Matteo Paperini –-, che rischia una frattura ad un dito. Siamo veramente allo stremo delle forze. Invito i nostri tifosi a seguirci sabato prossimo alle 15, al Pardini Center, per incitarci durante la partita contro la Real Casalgrandese. Ne abbiamo veramente bisogno".

Classifica: Mattagnese 24; X Martiri 23; Villafontana 21; Boca Livorno 18; Italgronda Prato 17; Versilia/Sgs Gestione Servizi, Arpi Nova Campi Bisenzio 15; Real Casalgrandese e Balca Poggese 15; Bagnolo e Torrita 12; Sangiovannese 3.

Giovanili. La formazione Under 17, che si qualifica comunque alla fase Elite, perde 3-2 contro Le Crete (a segno Ciccarelli-Barsanti). I Pulcini vincono 9-3 contro l’Elba 97 (Corfini 4, Bonuso 2, Palmerini 2, Menichini); la Under 15 batte 2-0 Fiesole (Massaglia-Mancone); infine i Piccoli Amici vincono 3-2 contro Prato (Della Tommasina 2, Bozzo).

Sergio Iacopetti