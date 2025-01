CALCIO 1ª CATEGORIA. Bolanese-Casarza al ’Bertolotti’

In programma questa sera alle 20.30 al ‘Bertolotti’ di Bolano il recupero della 14ª giornata di Prima categoria fra Bolanese e Atletico Casarza Ligure, match rinviato lo scorso 5 gennaio a causa della fitta nebbia. Stasera le due squadre scenderanno in campo per un match molto importante sia in chiave playoff che playout. I padroni di casa sono al nono posto a soli tre punti dal Riomaior quinto ma anche a tre punti dall’Atletico undicesimo. Un confronto pertanto importante e delicato per entrambe. L’arbitro designato è Castellucci di Spezia. Le due squadre sono reduci da una sconfitta per 3-1 subita nel fine settimana scorso i ragazzi di Luca Ravecca al Tanca con il Marolacquasanta ed i genovesi nel derby con i ‘cugini’ del Casarza Ligure, una delle nuove tre capoliste assieme appunto ai marolini ed al Lavagna.

Paolo Gaeta