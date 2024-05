Calcio 2ª categoria. Peccato Collinello: cade in casa nella finalissima

Disco rosso per il Collinello nella finale dei playoff del girone O di Seconda Categoria disputata domenica. La squadra allenata da mister Elvio Gozi, alla quale bastava il pareggio grazie alla miglior classifica, è stata battuta a domicilio dal Rumagna Cesena per 0-1 con la rete di Campana nel primo tempo. Nella regular season il Ronta aveva conquistato la Prima Categoria prevalendo di una lunghezza sull’undici bertinorese.

La formazione del Colle avrebbe potuto raggiungere in Prima categoria, come neopromossa, il Vecchiazzano. La squadra di mister Luciano De Furia è proveniente, però, dal girone N, che metteva di fronte formazioni forlivesi e altre del Ravennate. In quel raggruppamento i forlivesi hanno trionfato con alcune giornata d’anticipo e 10 punti di vantaggio sul Marina Calcio.