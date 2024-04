Calcio a 11 uisp. Sant’Ippolito sale in quinta piazza. Kickers Narnali in attesa della certezza del primato

Basta un gol di Marella al 27’ della ripresa per regalare i tre punti al Sant’Ippolito nel match giocato a Seano contro il Bellini Giacomo Bacchereto, valido per la 12esima giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 Uisp. Un successo che consente al Sant’Ippolito di salire a quota 37 punti che valgono la quinta piazza. Il Signa 2007 dista sole tre lunghezze, ed è reduce dal pareggio casalingo al Puskas (2-2) contro il Vergaio 2003. Guardando al vertice manca solo la matematica ai Kickers Narnali per festeggiare il primato nella regular season. La capolista si impone per 1-0 contro il Phoenix 2012 e con una partita ancora da recuperare vola a 51 punti, cinque in più dell’inseguitrice principale, il Giusti Stefano Comeana, fermata sull’1-1 dal Tavola fra le mura amiche. Anche il Prato Asd al campo di San Giusto si impone 1-0 sul Real Chiesanuova. La giornata si chiude col 2-0 del Prato City contro il fanalino di coda Avis Verag Prato Est: un successo che porta il City in terzultima posizione, davanti alla Polisportiva Sant’Andrea. In Coppa Toscana brutto ko dei Kickers Narnali per 1-0 sul campo del Vico D’Elsa. I locali scappano in vetta a 10 punti a pari merito col Ferruzza, mentre i pratesi sono terzi. L.M.