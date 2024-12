Calcio a 5 Campionato regionale di C1. Solo un pareggio per il Città di Massa con lo Sporting Tau

CITTÀ DI MASSA

4

SPORTING TAU FUTSAL

4

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Michelotti, Russo, Laaribi, Ivan, Verduci, Mosti, Carducci, Baldi, Marchi, Del Freo, Biagini. All. Fialdini/Fortini.

SPORTING TAU FUTSAL ALTOPASCIO: Sevieri, Giannetti, Fernandez, Trucchi, El Brazki, Rubino Kr., Peri, Barone, Guidotti, Rubino Ka. All. Acciaio.

Arbitri: Oragani di Firenze e Giobbi di Pontedera; crono: Sergiampietri di Carrara.

Marcatori: Ivan 2 (M), Laaribi (M), Biagini (M), El Brakzi 2 (T), Barone 2 (T).

MASSA – Sperava nei tre punti il Città di Massa da questo incrocio interno che la metteva di fronte al fanalino di coda nella 12ª giornata del campionato regionale di serie C1 ma alla fine si è dovuto accontentare di un pareggio. Lo Sporting Tau Futsal, nonostante i soli 2 punti in classifica, si è dimostrato un avversario coriaceo che ha impegnato molto gli apuani ritrovatisi addirittura sotto per 4-1 all’intervallo nel match disputato al palazzetto dello sport di Massa. La reazione dei ragazzi della coppia di tecnici Fialdini-Fortini alla fine c’è stata ed ha consentito di rimettere almeno in parità il risultato. Doppietta di Diego Ivan (nella foto). Un pareggio che lascia il Città di Massa al terz’ultimo posto con 11 punti seguito da Virtus Poggibonsi (4) e appunto da Sporting Tau (3). Venerdì 20 dicembre i massesi chiuderanno l’andata in trasferta con la Vigor Fucecchio.