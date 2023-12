Calcio a 5 Cus, terzo posto al giro di boa

Tempo di bilanci anche per il calcio a 5 del Cus Ferrara, iscritto al campionato di serie D. Come per il calcio a 11, il progetto è partito come interamente universitario e anche nella corrente stagione ha mantenuto questa impronta, pur con l’inserimento di alcuni elementi non più provenienti dall’Ateneo estense, tra cui gli allenatori del settore giovanile Cristian Saletti e Fabio Placido, che hanno sicuramente portato in squadra esperienza. Rosa di qualità a disposizione dello staff tecnico, confermatissimo dopo la stagione di lancio e composto dal tecnico Nicola Bartolini, l’allenatore in seconda e preparatore atletico Leonardo Loprieno e dal preparatore dei portieri Ottavio Randoli. Quest’anno un grande girone di andata chiuso al terzo posto per la compagine cussina: a riprova della volontà di far crescere parallelamente al calcio a 11 anche il movimento di calcio a 5, quest’anno la società ha inserito nella categoria pulcini anche gli allenamenti specifici.