Calcio a 5. Derby di Fucecchio alla Vigor. Decisivo un rigore di Falconi

Il derby di Fucecchio di Serie C1 finisce come all’andata 2-1, ma stavolta a festeggiare è la Vigor. Una partita non spettacolare, ma agonisticamente intensa: a passare in vantaggio è l’Atletico con la bella giocata di Zito e la finalizzazione di Gaitan. La prima frazione si chiude, però, sull’1-1 grazie ad un pregevole schema da calcio piazzato della Vigor, che porta al gol bomber Qevani. Nella ripresa, poi, la sfida rimane molto combattuta ma con le due squadre brave a non concedere praticamente niente in fase difensiva, almeno fino a cinque minuti dalla fine quando Falconi trasforma il rigore decisivo per la squadra di Giovanneschi. Con questo successo la Vigor torna al quinto posto, che si dovrà difendere stasera dall’assalto dell’Alberino. Sempre oggi, ma alle 22.15 a Fucecchio, l’Atletico proverà invece a chiudere il discorso salvezza ospitando la Virtus Poggibonsi terzultima. Programmato per mercoledì prossimo il recupero della sfida interna contro il Centro Storico Lebowski rinviata venerdì scorso per il maltempo, nel girone C di Serie C2 il Limite e Capraia tornerà in campo sempre stasera, ricevendo alle 21.30 il La Querce, team ultimo insieme alla Folgor Calenzano con 5 punti di ritardo dai giallorossi.