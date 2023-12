CALCIO A 5 donne. Il Prato al Pala Kobilica. Il duello è con Perugia

Dopo il pareggio con lo Shardana che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca alle biancazzurre nella quinta trasferta su sei gare disputate in campionato, il Prato Calcio a 5 torna a giocare sul terreno di casa. Lo fa oggi (inizio alle ore 16) al Pala Kobilica dove per l’ottava giornata di serie B girone B femminile affronterà il Real Gryphus Perugia che in classifica si trova appena un punto sopra a Torrini e compagne. Il Prato Calcio a 5, che giocherà la sua seconda partita casalinga stagionale, ha finora ottenuto 6 punti contro i 7 dell’avversario odierno che però ha disputato una gara in più. Match da vincere dunque per la squadra allenata da Nicola Giannattasio, anche per riscattare quanto avvenuto sul campo dello Shardana domenica scorsa, quando le biancazzurre non sono riuscite a centrare il risultato pieno nonostante si fossero trovate a condurre più volte, prima per 3-0, poi per 4-2 all’intervallo e 5-4 nel corso della ripresa (il risultato finale è stato 5-5).

M. M.