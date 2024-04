Calcio a 5. Federazione Sport Sordi. Coppa Italia a S. Gimignano

Scattano oggi a San Gimignano (nella Palestra dell’Istituto Folgore) la finali di Coppa Italia organizzate dalla Federazione Sport Sordi Italia, a cui partecipa da padrona di casa la Società Sportiva Sordi Siena. I bianconeri del calcio a cinque (nella foto) giocheranno la prima semifinale, alle 14,30, contro il Gs Ens Catania, mentre dall’altra parte del tabellone (17,30) Real Fut5al contro Real e Non Solo. Domani (alle 9 e alle 11) le finali per il terzo e primo posto. "In poche parole la S.S.S. Siena per me è tutto, sono nato e cresciuto qui, sognando di esordire con questa maglia – ha detto alla vigilia il capitano Manuel Raul Grippo – e ora che ne sono capitano posso dire che è un sogno che si avvera. Scendere in campo con questi colori è sempre stato quello che volevo fin da bambino e farlo con la fascia da capitano è sia una grande responsabilità che un orgoglio. Ora l’unica cosa che voglio è portare a casa qualche trofeo che manca da troppo; abbiamo lavorato duramente e daremo il massimo per convertire questo desiderio in realtà. Del resto l’unione fa la forza: la nostra più grande ambizione, oltre ad ambire al gradino podio più alto nella Coppa Italia che inizia oggi, esaltati dal fatto che verrà giocata proprio nel territorio senese, è la Deaf Champions League, per cui stiamo già lavorando a pieno regime". Si inizia già a pensare al futuro in casa bianconera visto che per la stagione 24/25, il Siena sarà impegnato nuovamente nelle qualificazioni alla fase finale del campionato, nella Coppa Italia, nella Supercoppa italiana e nella Deaf Champions League di Catania (dal 1 al 10 febbraio 2025) con le migliori 25 squadre a livello europeo. Per gli interessati a sostenere il progetto sono attive le pagine social e l’indirizzo mail [email protected]. g.d.l.