Calcio a 5 femminile. Csi, Real Meldola in luce con Agatensi

Il campionato di calcio a cinque femminile del Centro Sportivo Italiano, in scena a livello interprovinciale per la categoria open, è ormai un classico. Quest’anno la Lega Calcio forlivese del Csi organizza la 15ª edizione, a cui partecipano 14 formazioni appartenenti ai comitati di Forlì, Cesena, Faenza, Imola, Ravenna e Rimini. Il torneo ha raggiunto un ottimo livello agonistico e tecnico e soprattutto si segnala, da tempo, per la grande sportività e per il rispetto di regole, avversari e direttori di gara. Il tutto condito, anche nei momenti agonisticamente più importanti, da correttezza e lealtà al fine di poter praticare lo sport nel migliore dei modi. Le gare del campionato vengono disputate nelle serate di tutta la settimana escluso il sabato.

Questa la classifica dopo la 23ª giornata: San Zaccaria 63; Rimini 57; Evergreen Meldola 52; Rubicone 51; Fiorenzuola 42; Santa Maria Nuova 1980 40; Derby Castrocaro 34; Quidditch, Placci Bubano 20; Fratta Terme 19; Deportivo 16; Mernap 12; Rumagna, Valsanterno 8. Con 63 reti Martina Agatensi dell’Evergreen Meldola guida la classifica marcatrici.

Franco Pardolesi