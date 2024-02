Calcio a 5 femminile. Le biancazzurre inchiodate dal Perugia

Troppo forte il Futsal Perugia per il Prato Calcio a 5 al femminile. Al Pattinodromo di Maliseti è finita 4-1 per le ospiti che grazie a questo risultato restano al secondo posto del girone B di serie B. Le biancazzurre allenate da Nicola Giannattasio restano a 15 punti, in ottava posizione. E’ l’esito del match della 14esima giornata di campionato, nel quale il Prato Calcio a 5 ha giocato con questa formazione: Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Bini, Bazzini, Grancia, Torrini, Barrili, Innocenti, Borghesi, Pizzirani. L’unico gol per le biancazzurre è stato messo a segno da Torrini mentre per il Futsal Perugia sono andate a rete Mastrini, Pezzolla, Conti e Baldassarri. La classifica: C5 Roma 39 punti; Futsal Perugia 35; Pistoia 22; Littoriana e Arzachena 21; Shardana 18; Real Gryphus 16; Prato Calcio a 5 15; Eventi Futsal 13; Virtus Ciampino e Vis Fondi 12; Cus Pisa 11. Nel week end il campionato di serie B osserverà un turno di riposo. Il 18 febbraio il Prato Calcio a 5 disputeràl 18 febbraio per il derby con la Nuova Comauto Pistoia.

Massimiliano Martini