Calcio a 5 femminile. Prato soccombe nel derby col Pistoia

Prato Calcio a 5 femminile sconfitto nell’atteso derby con la Nuova Comauto Pistoia. 4-2 il risultato finale a favore delle padrone di casa, in gol con Haruyama, Badalassi, Puopolo e Baldi, mentre per le biancazzurre hanno fatto centro Bini e Durante. Il tecnico Nicola Giannattasio ha schierato questa formazione: Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Bini, Bazzini, Grossi, Grancia, Torrini, Innocenti, Borghesi, Pizzirani. Purtroppo la battuta d’arresto è costata cara alle pratesi anche in termini di classifica: ora infatti sono scese al penultimo posto. Questa la graduatoria del girone B della serie B femminile dopo la quindicesima giornata: C5 Roma 40 punti; Futsal Perugia 35; Nuova Comauto Pistoia 25; Littoriana e Arzachena 22; Shardana 18; Real Gryphus e Eventi Futsal 16; Virtus Ciampino, Prato Calcio a 5 e Vis Fondi 15; Cus Pisa 12. Nel prossimo week end il campionato osserverà un turno di riposo. Si tornerà in campo il 3 marzo e per il Prato Calcio a 5 ci sarà lo scontro diretto esterno con il Vis Fondi.

M.M.