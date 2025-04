CALCIO A 5 FEMMINILE serie b. Cf Scandicci centra l’accesso ai play off

Stagione molto intensa, con tante iniziative e novità quella del Cf Scandicci Futsal. Un lungo cammino iniziato ad agosto scorso con il cambio di denominazione, passando dallo storico nome di Cf Pelletterie a quello attuale di Cf Scandicci Futsal. Step importante della società guidata dal presidente Beniero Fanfani per stabilire un’unione ancora più solida con il territorio locale.

Per quanto riguarda il campo, la squadra di mister Tommaso Iaquinta ha appena concluso la regular season di serie B nazionale, ottenendo un quarto posto che vale l’accesso ai play off per la promozione in serie A. Primo turno in programma domenica 13 aprile, in gara unica, in trasferta contro la formazione veneta del Futsal Hurricane.

Stagione conclusa sabato scorso per la squadra Under 19 che ha battagliato con onore e qualità con le migliori compagini del panorama nazionale, dimostrandosi di valore e in costante crescita sotto la regia di coach Pia Gomez e del suo staff.

Di grande importanza anche l’impegno della società fuori il rettangolo di gioco. E’ stato infatti trovato un accordo fra il Cf Scandicci Futsal e la scuola superiore Russel Newton di Scandicci che prevede due progetti didattici: uno per il calcio a 5, con lezioni teoriche in aula e pratiche sul campo, gestite da Emanuel Cerezuela; l’altro sull’inclusione e la disabilità sensoriale, gestito da Giovanni Avallone, con lo slogan ‘Provare a comprendere la cecità’ giocando a futsal.

Classifica regular season: Virtus Romagna 38, Atletico Chiaravalle 33, Futsal Hurricane 32, Cf Scandicci Futsal 28, Infinity Futsal 23, Real Grisignano 23, Boca Junior 18, Cus Pisa 10, Clt Terni 1.

La squadra: Romeo Federica, Bianchi Noemi, Maione Roberta, Peraldo Susanna, Aterini Mariacostanza, Gomez Pia, Pasos Paula, Luotonen Anni, Oliva Laura, Grancia Carolina, Teggi Giulia, Cibecchini Gemma, Crucillà Ginevra, Ciatti Arianna, Fabozzo Chiara.

Francesco Querusti