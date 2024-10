Calcio a 5. Forlì: addio a Zoli, storico dirigente

Addio a Varide Zoli, storico dirigente del Forlì Calcio a Cinque e arbitro della Uisp di Forlì. Se ne è andato a 63 anni il personaggio che per anni ha fornito il suo appassionato impegno per lo sport forlivese lasciando un’impronta indelebile in chi lo ha conosciuto. A dare il triste annuncio è stata la società forlivese.

Nonostante da undici anni Zoli fosse costretto su una carrozzina, aveva continuato a frequentare con assiduità la sua squadra del cuore fino all’esordio in questa stagione al PalaMarabini di San Martino in Strada. I funerali inizieranno dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni domattina alle ore 11.

f. p.