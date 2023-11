Calcio a 5. Frenata per la Verag Villaggio. E la Timec si prende il derby

Nuova brusca frenata per la Verag Villaggio in serie C1 di calcio a cinque: il ko in casa dal Versilia, secondo in classifica. E’ stata però una bella prova quella della Verag pienamente in partita fino alle battute conclusive del match (a 8’ dal termine il risultato era ancora di 2-2, con doppietta di Cavallaro). La Verag resta ferma a quota 7 punti (comanda il Monsummano con 20) e domani sarà di scena sul campo del GF Rione neopromosso e ultimo. Nella settima giornata di serie C2, il derby pratese d’alta classifica si risolve con la vittoria della Timec ai danni dell’Atletico 2001 (1-0, gol di Zipete). E per la Timec, nuovo rinvio del recupero con la Laurenziana, ancora a causa delle condizioni atmosferiche proibitive. Nonostante una partita in meno, la formazione allenata da Christian Bini Conti è seconda in classifica con 15 punti, appaiando proprio l’Atletico 2001, e a quattro lunghezze dalla capolista Atletico Fucecchio. Subito dietro c’è il San Giusto (13 punti) che con il nuovo allenatore in panchina, Guido, ha battuto 6-5 il Limite e Capraia. Scendendo di un punto troviamo il No Sense, sconfitto (0-10) dalla capolista Atletico Fucecchio. Chiudono il quadro del turno la vittoria de La Querce sull’Alfieri Campi (3-1, gol di Camarlinghi, Cecchi e Senesi) e la sconfitta casalinga del Chiesanuova (3-4 con la Laurenziana, reti di Barguig, Natali e Pini). Questo il programma dell’ottava giornata: Atletico 2001-Midland, Centro Storico Lebowski-Chiesanuova, Laurenziana-La Querce, San Giusto-Sestoese ed il derby No Sense-Timec.

M. M.