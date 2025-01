Calcio a 5. Fucecchiesi in campo. Stasera le due sfide

Quarta giornata di ritorno stasera in C1, dove l’Atletico Fucecchio sarà di scena alle 22 a Lucca contro il Futsal Lucchese e la Vigor Fucecchio ospiterà alle 22.15 il San Giovanni. Trasferta insidiosa per i biancorossi di coach Perretta, che possono però vantare 7 lunghezze di vantaggio sui lucchesi, i quali tra l’altro in casa hanno conquistato solo 7 dei loro attuali 21 punti. Ancor più complicato l’impegno che attende il team di Poli contro una delle ‘big’ del campionato. I valdarnesi, terzi a quota 29, hanno però solo 4 punti in più dei biancazzurri. All’andata l’Atletico crollò 5-1 in casa, mentre la Vigor riuscì nell’impresa di espugnare il Pala Galli con il punteggio di 6-4.

Chiudiamo con il girone C di Serie C2, dove stasera va in scena invece la prima giornata di ritorno con il Limite e Capraia che alle 21.30 riceverà il Firenze C5. I fiorentini sono quarti in classifica ed hanno già battuto due volte i giallorossi in questa stagione: oltre al 5-3 dell’andata va registrato infatti anche il 4-2 maturato proprio al Cecchi di Limite sull’Arno nel primo turno di Coppa Toscana.