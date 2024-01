Calcio a 5 Gli Under 19 del Città di Massa volano. I ragazzi di Fialdini inseguono al capolista Tau La formazione Under 19 del Città di Massa ha chiuso il 2023 al secondo posto nel campionato regionale di categoria, con 6 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio. Elio Fialdini è stato confermato come tecnico, con un gruppo di ragazzi di prospettiva.