Calcio a 5: i campionati Aics. Inic, Madys, Sporting. Ecco le regine del Ctl

Si sono conclusi i campionati di calcetto al Ctl di Lido di Camaiore per quanto riguarda la regular season. La stagione però non è ancora finita... dato che ora sono in corso di svolgimento i playoff. E poi ci saranno i provinciali dell’AICS Lucca che coinvolgeranno le migliori squadre versiliesi emerse appunto dai campionati svoltisi al Ctl. Senza dimenticare il grande evento finale dell’estate con la Final Four sul campo allestito in piazza Mazzini nel super contesto del Versilia Football Planet.

I campionati hanno eletto queste tre imbattute regine al Ctl: nel girone A del lunedì sera ha trionfato il solito “imperituro“ Asd Inic Fc, nel girone B del martedì per il secondo anno di fila il Madys Srls Unipersonale e idem nel girone C del giovedì lo Sporting TdL che ha fatto il bis dopo il successo dell’anno prima. Il torneo più equilibrato e lottato nel duello al vertice è stato proprio quello del giovedì, dove lo Sporting TdL del presidente Luca Pardini (trascinato in campo da Emanuele Luisotti, Salvatore Frosina e Pietro Leggio) ha avuto la meglio a fatica e solo per 3 punti (44 a 41, sulle 16 giornate) sul mai domo AperAttivo al Bar Eden, storica squadra viareggina affiliata all’AICS fin dal lontano 2009 (una delle realtà più longeve del panorama calcettistico della Versilia e della provincia) e miglior difesa in assoluto (con soli 39 gol subiti) nei tre campionati di quest’anno al Ctl. Sul terzo gradino del podio, con 30 punti, nel girone C del giovedì si è piazzato il Vitale Auto. Mentre il capocannoniere l’ha avuto l’Emporio Anna quarto della classe, con Martino Barsanti (autore di 52 reti). Nel girone B del martedì invece il Madys ha chiuso a +8 sui collinari massarosesi de La Chiesina (57 a 49, in 21 giornate). Terzo è arrivato il Radio Taxi, con 33 punti. Nel girone A del lunedì si è rinnovata l’eterna sfida tra l’Inic pluricampione di Bruno Peirone ed il Box 86 di Sandro Lazzerini che è un altro team sempre al pezzo: dopo 21 turni è finita 59 a 53, col +6 dell’Inic del prolifico bomber Tiziano Angeli (60 gol!). Il bronzo in questo girone se l’è preso, con 47 punti, Di Martino Battelli Costruzioni.