Calcio a 5: il mercato. L’Italgronda si separa da Zudetich

E’ già entrato nel vivo il mercato delle pratesi che anche nella prossima stagione parteciperanno ai campionati nazionali di calcio a cinque. Andando per ordine di categoria, il Prato Calcio a 5 che è pronto a disputare nuovamente la serie A2, ha messo a segno il primo acquisto. Si tratta di Gianni Gravina, universale classe ’92 proveniente dalla Mattagnanese con la quale nella stagione appena conclusa è arrivato a disputare i playoff di serie B. Per i biancazzurri è arrivata anche l’attesa conferma di Nicola Giannattasio, che sarà ancora l’allenatore della femminile (che punta al ripescaggio in B nazionale), come portiere della maschile. Per l’Italgronda Futsal Prato, che non è riuscita a salire in A2, è arrivato invece il momento degli addii. Il tecnico Massimo Zudetich non sarà più l’allenatore di questa squadra condotta quest’anno fino alle semifinali playoff di serie B. Se ne va anche il direttore sportivo, Daniele Bonucci e nei prossimi giorni conosceremo i nomi dei sostituti.

Massimiliano Martini