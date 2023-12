Calcio a 5 In C1 importante vittoria per il Città . Una tripletta di Donati stende il Five to Five

Five to Five

0

Città di Massa

3

FIVE TO FIVE: Macchi, Bonamici, Russo, Pardini, Falconi, Ciardelli, Cela, Brillante, Bernini, Stefanini, Costamagna, Mazzotta. All. Secola.

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Barsotti, Ricci, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Baracca, Fadda, Russo. All. De Angeli.

Arbitro: Teora di Empoli.

Marcatori: 10’ pt, 10’, 16’ st Donati.

MASSA – Importante successo esterno per il Città di Massa, che espugna il campo dei pisani del Five to Five restando saldamente al quarto posto, in piena zona playoff. Eroe di giornata Mattia Donati, che con una tripletta regala ai suoi il settimo successo in campionato portandosi anche al sesto posto nella classifica marcatori.

L’incontro si sblocca al 10’, grazie ad un mancino da posizione defilata, mentre il 2-0 arriva allo stesso minuto della ripresa, al termine di un contropiede dei massesi. Al 16’, il 3-0 che chiude i conti, con il bomber bianconero che sfrutta un errore in costruzione degli avversari. Domani, alle ore 21,30, il Città di Massa è atteso dalla sfida interna contro il Verag Viareggio per l’ultimo turno del girone di andata.