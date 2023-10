Calcio a 5 In C1 prima rete stagionale di Ivan a Poggibonsi Città, pari in rimonta Donati: "Gara sofferta"

Virtus Poggibonsi

3

Città di Massa

3

VIRTUS POGGIBONSI: Musio, Hoxhhaj, Treré, Orsi, Laguardia, Guglielmucci, Diaferia, Baldini, Ionita, Giglioli, Carotenuto, Ciulia. All. Musio.

CITTÀ DI MASSA: Stagnaro, Dodaro, Ricci, Laaribi, Ivan, Donati, Carducci, Bedini, Baracca, Fadda, Russo. All. De Angeli.

Arbitri: Lapo Oragani di Firenze.

Marcatori: Guglielmucci (P) 2, Laguardia (P); Ivan (M), Bedini (M), Donati (M).

STAGGIA – E’ tornato con un solo punticino dalla trasferta di Poggibonsi il Città di Massa da cui ci si aspettava forse qualcosa in più contro un’avversaria alla portata ma le tante assenze tra i bianconeri unite al fattore campo hanno sicuramente inciso sul risultato. Era importante in ogni caso ripartire dopo lo “schiaffo“ subito nel turno infrasettimanale ed i ragazzi del coach Cesare De Angeli lo hanno fatto. Mercoledì, infatti, il Città di Massa era stato nettamente battuto per 5 a 1 al Palazzetto dello sport di Massa dalla capolista Monsummano e c’era bisogno di tornare a muovere subito la classifica.

Ebbene, la squadra apuana lo ha fatto non senza qualche difficoltà come testimoniato dalle parole di Mattia Donati, autore di uno dei gol del match: "E’ una trasferta dalla quale usciamo con un punto sofferto. Nonostante le numerose assenze, la partita è stata giocata alla pari. Peccato non essere mai andati sopra nel punteggio ed essere stati sempre costretti a recuperare il risultato. Abbiamo creato diverse occasioni ma il portiere avversario è stato decisivo più volte. Torniamo da questa sfida con una prova carattere, determinazione e voglia di vincere". Da segnalare anche il primo gol stagionale di Ivan.

Classifica: Monsummano 17; Versilia 16; Futsal Torrita ed Alberino 14; San Giovanni 12; Tau Futsal e Città di Massa 11; Ibs Le Crete 8; La 10 Livorno, Virtus Poggibonsi e Verag Villaggio 7; Deportivo Chiesanuova 5; Firenze C5 4; Five To Five 2; GF Rione C5 1.

Gian. Bond.