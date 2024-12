Calcio a 5 In C2 il Futsal Massa vince in rimonta. Apuani travolgenti negli ultimi dieci minuti

Deportivo

3

Futsal Massa

4

DEPORTIVO C5: Garofano, Orsi, Castellacci, Ticli M., Fiumanò, Debdoubi, Novi, Belloni, Staccioli, Elisei, Cofrancesco, Benhimouda Z. All. Niccoli.

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Vignali, Giovannetti, Baracca, Ammannati, Pintore, Puglione, Menchini, Mussi Ga., Barotti, Gazzoli, Ristori. All. Aliboni.

Arbitro: Teora di Empoli.

Marcatori: Debdoubi (D), Castellaccio (D), Ticli (D), Ammannati (M), Mussi Ga. (M), Puglione (M), Giovannetti (M).

SANTA MARIA A MONTE – Bella vittoria in rimonta per un Futsal Massa falcidiato dall’influenza ma capace di imporsi in trasferta nella 9ª giornata del campionato di Serie C2. I massesi sono finiti sotto 2 a 0 nel primo tempo riuscendo ad accorciare le distanze prima del riposo.

Nella ripresa neanche il 3 a 1 del Deportivo ha piegato la resistenza dei ragazzi di Giacomo Aliboni che negli ultimi 10 minuti sono riusciti a realizzare i 3 gol che hanno ribaltato il risultato. Il Futsal Massa rimane così secondo in classifica a tre punti di distanza dalla capolista Five to Five. Il campionato adesso si fermerà per un mese riprendendo soltanto il prossimo 17 gennaio.

Gian. Bond.