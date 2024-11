Calcio a 5: in casa con il San Giovanni nella C1 regionale. Pesante ko per il Città. Quarta sconfitta di fila

CITTÀ DI MASSA

1

SAN GIOVANNI

5

CITTÀ DI MASSA: Russo, Del Freo, Farneti, Ivan, Laaribi, Mainolfi, Marchi, Mosti, Ricci, Carducci, Menchini. All. Fialdini-Fortini.

SAN GIOVANNI VALDARNO: Arcuri, Brogi, Romano, Masini F., Milito, Beraldi, Linares, Zago, Bonato, Masini G., Napolitano, Biondi. All. Herrera.

Arbitri: Bastogi di Livorno e Bertini di Empoli; crono: De Francesca di Lucca.

Marcatori: Menchini (M), Romano (S), Zago (S), Milito (S), Rodrigo (S), Bonato (S).

MASSA – Inizia a farsi complicata la situazione del Città di Massa nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. I bianconeri hanno rimediato venerdì sera la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. Se nelle altre occasioni la squadra apuana era stata superata di misura al termine di match equilibrati, stavolta la battuta di arresto è stata pesante. Il San Giovanni, quarto in classifica, è riuscito a portare l’inerzia della gara dalla sua parte già nel primo tempo, concluso in vantaggio di 3 reti. Nella ripresa i valdarnesi non hanno avuto troppe difficoltà nel gestire il vantaggio. Il Città di Massa è riuscito a bucare la rete avversaria una sola volta col pivot Menchini.

Se l’avvio di campionato dei massesi, coronato da due successi consecutivi, aveva fatto ben sperare il proseguo sta dispensando soltanto delusioni. Il venerdì precedente i ragazzi della coppia Fialdini-Fortini avevano perso a Fucecchio negli ultimi 3 secondi di gioco quando erano anche in superiorità numerica. Prima c’era stato il pari interno con il Futsal Lucchese e prima ancora le due sconfitte di misura, entrambe per 2 a 1, contro La 10 Livorno e Remole.

Classifica: 18 Deportivo Chiesanuova, 16 Ibs Le Crete, 15 Remole, 13 Cus Pisa e San Giovanni, 12 Vigor Fucecchio, 11 Alberino, 10 Futsal Lucchese, 9 La 10 Livorno, 8 Atletico Fucecchio, 7 Città di Massa, 3 Monsummano e Virtus Poggibonsi, 1 Sporting Tau Futsal.