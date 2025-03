Calcio a 5 In Serie C2 il Massa va in doppia cifra. Puglione & Co. affondano l’Hellas Livorno

Futsal Massa 10 Hellas Livorno 1

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Vannucci, Vignali, Gazzoli, Pintore, Puglione, Menchini, Barotti, Rouiched, Fruzzetti. All. Aliboni.

HELLAS LIVORNO: Gaggini, Censale, Figoli, De Nipoti, Turini J., Turini C. All. Voir.

Arbitro: Stasi di Empoli.

Marcatori: Puglione 4 (M), Menchini 2 (M), Rouiched (M), Pintore (M), Fruzzetti (M), Gazzoli (M), Turini J. (L).

MASSA – Tutto facile per il Futsal Massa nel recupero della 18ª giornata del campionato di serie C2. I ragazzi del coach Giacomo Aliboni hanno fatto un sol boccone della malcapitata Hellas Livorno che si è presentata con soli 6 giocatori alla sfida andata in scena alle Colline Massesi dopo il rinvio per maltempo di venerdì scorso.

Non c’è stata praticamente partita contro il fanalino di coda del girone che è stato trafitto a ripetizione. Puglione ha fatto la parte del leone siglando una quaterna. Con questo successo il Futsal Massa risale momentaneamente al quarto posto in attesa, però, che vengano recuperate anche tutte le altre partite di giornata. Domani sera gli apuani saranno di nuovo in campo contro la Toringhese che occupa la sesta posizione.

Gianluca Bondielli